Oğlu tarafından benzinle yakılan kadından acı haber! Hayatını kaybetti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde annesinden para isteyen ancak ret cevabı alan cani evlat öfkelenince dehşeti yaşattı. Oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın 32 gündür hastanede süren yaşam savaşını kaybetti.
18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kısa bir süre önce annesi Mükerrem Yılmaz'dan (64) para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı.
2. VE 3. DERECE YANIK OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Mükerrem Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilmişti.
CANİ OĞUL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Şahıs, işlemlerinin ardından elleri sargılı şekilde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
32 GÜN DAYANABİLDİ
32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden kadın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
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