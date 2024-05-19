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Yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan düğün çiçekleri, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyadı.

Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek fotoğraf çektirdi.

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