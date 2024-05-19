Adana'da şoke eden manzara! Beton mikseri hortumunda yolculuk
Adana’da bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi gideceği yere beton mikserinin hortumuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü.
İşçinin bu anları saniye saniye görüntülendi.
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