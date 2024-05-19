Başıboş köpekler küçükbaş hayvanlara saldırdı

İddiaya göre başıboş 4 köpek çevrede otlanan küçükbaş hayvanlara saldırdı. Saldırıda 1 keçi telef olurken 1 keçi ile 2 koyun da yaralandı. Yaralı hayvanların tedavi edilmek üzere veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Köpeklerin hayvanlara saldırması üzerine mahallede panik yaşandı. Ailelerin çocuklarını tek başına dışarı bırakmadığı belirtildi.