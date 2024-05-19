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Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Yargıtay’dan ATM’den hırsızlık kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çeken sanığa "hırsızlık" suçundan verilen cezaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eylemin daha ağır cezayı gerektiren "bilişim suçu" kapsamında sayılması istemiyle yaptığı itirazı reddetti.

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