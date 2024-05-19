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Vadinin ortasındaki doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Vadinin ortasındaki doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Yeşilköy Şelalesi'ne gelen doğaseverler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor. 20 ila 30 metreden dökülen Yeşilköy Şelalesi, doğaseverlerin rotasında yer alıyor

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