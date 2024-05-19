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Yalova’da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Yalova’da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ana caddeye kontrolsüz çıkan motosikletin ciple çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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