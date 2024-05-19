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Minik Umut'un feci sonu! 14 katlı binanın 8. katından düştü annesinin feryadı yürek sızlattı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Minik Umut’un feci sonu! 14 katlı binanın 8. katından düştü annesinin feryadı yürek sızlattı

Denizli’de 14 katlı binanın 8. katındaki daire penceresinden aşağıya düşen 4 yaşındaki Umut olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğunun düşmesi sesine koşan ancak yetişemeyen annenin feryadı ise duyanların yüreklerini dağlarken aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akvadi Toki Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Çiçek (4), yaşadıkları 14 katlı binanın 8. katındaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü.

ANNENİN FERYADINI DUYAN KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

O sırada evde bulunan anne Çiçek Çelik, çocuğunun düşme sesini duyarak pencereye koştu. Anne Çelik'in feryat sesleri üzerine komşuları yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Umut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının dairede ve minik Umut'un düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Umut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Oğlunun cansız bedenini görmek isteyen anne Çiçek Çelik'in feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri ve aile üyeleri acılı anneyi güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Acılı haberi alarak iş yerinden gelen baba Veli Çelik'i ise aile üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Minik Umut'un 3 çocuğu olan Çelik ailesinin ortanca oğulları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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