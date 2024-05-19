Minik Umut’un feci sonu! 14 katlı binanın 8. katından düştü annesinin feryadı yürek sızlattı

Oğlunun cansız bedenini görmek isteyen anne Çiçek Çelik'in feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri ve aile üyeleri acılı anneyi güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Acılı haberi alarak iş yerinden gelen baba Veli Çelik'i ise aile üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Minik Umut'un 3 çocuğu olan Çelik ailesinin ortanca oğulları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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