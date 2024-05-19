Şırnak'ta kadın cinayeti! Cani koca nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan korkunç cinayette dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil kocanın yakalanması için polis ekiplerinin yakalam çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Z.K, Nur Mahallesi Eren Sokak'taki evlerinde dün gece dini nikahlı eşi H.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi için Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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