19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
ABONE OL
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Hafif yaralanan sürücünün çarptığı araçların birinden sızan benzine itfaiye ekipleri müdahale ederek bir facianın önüne geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör