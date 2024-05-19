UNESCO dünya mirası listesindeki Letoon antik kentinde 'Domates Festivali'
Son dakika yaşam haberleri... 30 yıl aradan sonra yeniden, Letoon Antik Kenti’nde ünlü sanatçılar Seydikemer halkıyla Domates Festivalinde buluştu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı konserde sevilen şarkıcılar Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney sahne aldı.
Seydikemer'in gelenek ve görenekleri, yerel değerleri korunmaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Muğla'nın tek UNESCO Kenti Letoon Antik Kenti'nde 30 yıl aradan sonra düzenlenen Domates Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı konserde sevilen şarkıcılar Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in şarkılarına eşlik etti.
BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI
Seydikemer Belediyesi tarafından Domates Festivaline özel düzenlenen halk konserine gelen Seydikemerliler, Letoon Antik Kentini doldurdu.
Konser sevilen sanatçı Gökhan Güney'in sahneye çıkmasıyla başladı. Ardından Bedia Akartürk ile nostalji rüzgârı esti.
Binlerce vatandaşla hep bir ağızdan birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Zaman zaman oyun havalarıyla yöresel oyunlar oynandı. Konserin son sanatçısı olan Coşkun Sabah şarkılarını söylerken, zaman zaman seyircilerin yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Büyük bir coşkunun yaşandığı konserde AK parti Milletvekili Yakup Otgöz ve Başkan B. Önder Akdenizli, Gökhan Güney, Bedia Akartürk ve Coşkun Sabah'a ve çiçek takdim etti.
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