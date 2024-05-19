UNESCO dünya mirası listesindeki Letoon antik kentinde ’Domates Festivali’

Büyük bir coşkunun yaşandığı konserde AK parti Milletvekili Yakup Otgöz ve Başkan B. Önder Akdenizli, Gökhan Güney, Bedia Akartürk ve Coşkun Sabah'a ve çiçek takdim etti.

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