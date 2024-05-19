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Omuz omuza çarpışma tartışmasında 2 kişiyi bıçakladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Omuz omuza çarpışma tartışmasında 2 kişiyi bıçakladı

Samsun'da omuz omuza çarpışan taraflar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. C.H.Ş. (21) ile U.H.Z.'yi (22) kalçasından bıçaklayan U.C.T. (20), gözaltına alındı.

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