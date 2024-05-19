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Tunceli’de ormanda bulduğu yavru tavşanı şırıngayla besliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Tunceli’de ormanda bulduğu yavru tavşanı şırıngayla besliyor

Tunceli’de, ormanlık alanda annesi tarafından terk edilen yavru tavşan bulan Özgür Yeğin, şırıngayla süt vererek besliyor.

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