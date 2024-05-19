Hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., yönetimindeki 42 FF 70 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.