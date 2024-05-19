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Hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., yönetimindeki 42 FF 70 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.

Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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