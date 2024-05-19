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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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