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Edirne'de fidye için Hindistan vatandaşını alıkoyan zanlılar adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Edirne’de fidye için Hindistan vatandaşını alıkoyan zanlılar adliyeye sevk edildi

Edirne'de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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