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Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 50 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Tekirdağ’da asayiş uygulamasında yakalanan 50 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 121 şüpheliden 50'si tutuklandı.

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