İstanbul’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi trafik kilitlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne yönünde 2 şeridi trafiğe kapattı. TEM Otoyolu Ankara yönünde de kazayı izleyen sürücüler nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.