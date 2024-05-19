İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
İstanbul’da TEM Otoyolu’nun Akşemsettin Viyadüğü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kaza sebebiyle Edirne yönüne uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde saat 10.00 sıralarında yaşandı. 34 DFY 614 Plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç başka bir araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne yönünde 2 şeridi trafiğe kapattı. TEM Otoyolu Ankara yönünde de kazayı izleyen sürücüler nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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