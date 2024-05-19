19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Amasya’da amatör maçta kavga kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
ABONE OL
Amasya’da amatör maçta kavga kamerada

Amasya’da oynanan bir amatör lig futbol maçında sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi. Sahalarda istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör