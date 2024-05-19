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2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 5 kişi yaralandı.

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