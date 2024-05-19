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Seyir halindeki tır alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Yalova-Bursa kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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