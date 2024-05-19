19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
ABONE OL
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör