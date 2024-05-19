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Ankara'da trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Ankara’da trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti

Başkentte iki otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobildeki yolcu, tartıştıkları şoförün otomobilinin camını kırdı.

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