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Satırlı bıçaklı gürültü kavgası

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Satırlı bıçaklı gürültü kavgası

Büyükçekmece’de gece saatlerinde sokakta gürültü yaptığı iddia edilen gençlerle bir adam arasında satırlı, bıçaklı, sandalyeli çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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