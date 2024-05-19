Şifalı ot toplamaya çıktı, acı haber geldi! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Muş’ta şifalı ot toplamaya çıkan adam bir anda fenalaştı. Yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı adam burada doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark ederek Çağlayan'ın yanına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya çıkarak Çağlayan'a ulaştı.
YAŞLI ADAM KURTARILAMADI
Çağlayan'a bulunduğu noktadan yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra Çağlayan'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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