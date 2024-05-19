Şifalı ot toplamaya çıktı, acı haber geldi! Yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Çağlayan'a bulunduğu noktadan yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra Çağlayan'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.