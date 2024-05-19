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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:3.9 (Ml) Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş) Tarih:2024-05-19 Saat:16:33:54 TSİ Enlem:37.90111 N Boylam:36.63611 E Derinlik:7.06 km

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