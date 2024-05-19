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Mardin'de korkunç cinayet! Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Mardin’de korkunç cinayet! Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Mardin’in Midyat ilçesinde gece saatlerinde 28 yaşındaki Medıa Almahmoud adlı kadın eşi tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi'nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL KOCA YAKALANDI

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

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