Mardin’de korkunç cinayet! Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi'nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.