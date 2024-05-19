Mardin'de korkunç cinayet! Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Mardin’in Midyat ilçesinde gece saatlerinde 28 yaşındaki Medıa Almahmoud adlı kadın eşi tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi'nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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