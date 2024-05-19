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Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 44 yaşındaki adam, devrilen traktörün altında kalması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

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