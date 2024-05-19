Düzensiz göçe geçit yok! Bodrum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 3'ü çocuk 33 göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri başka bir olayda ise durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.