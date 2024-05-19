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Düzensiz göçe geçit yok! Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Düzensiz göçe geçit yok! Bodrum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında ekipler lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Durdurulan bottaki 53 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Ekipler, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini ise gözaltına aldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 3'ü çocuk 33 göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri başka bir olayda ise durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
3 olayda toplam 75 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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