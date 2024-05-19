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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Kırklareli’nde fuhuş operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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