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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Gaziantep’te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.E.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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