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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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