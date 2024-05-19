Giresun’da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişiden acı haber

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olan Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı'nın cansız bedenleri bulundu. Dün akşam kazanın ardından yaralı olarak su kanalından çıkartılan din görevlisi Hakan D'nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.