Giresun’da su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişiden acı haber
Giresun Şebinkarahisar'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaşanan feci kazada 2 kişi kaybolmuş ve ekipler arama çalışmaları başlatmıştı. AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam yaralı kurtarılan 1 kişinin de hastanede tedavisi sürüyor.
Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde dün akşam sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olan Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı'nın cansız bedenleri bulundu. Dün akşam kazanın ardından yaralı olarak su kanalından çıkartılan din görevlisi Hakan D'nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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