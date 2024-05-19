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İstanbul Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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İstanbul Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü

Sultanbeyli’de yabancı uyruklu bir şahıs, husumetli olduğu kayınpederi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

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