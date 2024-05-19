19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir açıklarında 56 göçmen karaya çıkartıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
ABONE OL
İzmir açıklarında 56 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar içerisindeki toplam 28 göçmen kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör