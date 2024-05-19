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Burdur'da bir kişiyi yaralayıp cüzdanını gasbeden zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Burdur’da bir kişiyi yaralayıp cüzdanını gasbeden zanlı tutuklandı

Burdur'da bir kişiyi yaralayıp parasını gasbeden zanlı tutuklandı.

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