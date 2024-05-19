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Burdur'da depolardan 3 milyona yakın gıda malzemesi çalan hırsızla tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Burdur’da depolardan 3 milyona yakın gıda malzemesi çalan hırsızla tutuklandı

Burdur'da toptancı firmaya ait iki depodan farklı tarihlerde 2 milyon 850 bin liralık gıda maddesi çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Burdur merkezde toptancılık yapan firmanın iki deposundan farklı tarihlerde 2 milyon 850 bin lira tutarında zeytinyağı, çay ve toz şeker hırsızlığı yapıldığına dair şikayet üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu olayın şüphelisi olarak B.C. (32), M.E.S. (30), A.K. (27) ve G.K. (29) gözaltına alındı.

Çalınan gıda maddelerinin bir kısmı şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcı tarafından sorgulandı. Savcının tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerden B.C. ve A.K. tutuklandı, G.K. ve M.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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