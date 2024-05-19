Burdur’da depolardan 3 milyona yakın gıda malzemesi çalan hırsızla tutuklandı

Çalınan gıda maddelerinin bir kısmı şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcı tarafından sorgulandı. Savcının tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerden B.C. ve A.K. tutuklandı, G.K. ve M.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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