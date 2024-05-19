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İstanbul'da Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda makas atan alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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İstanbul’da Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda makas atan alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü’nde alkollü olduğu öğrenilen sürücü makas atarak ilerlerken zincirleme kazaya sebep oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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