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Asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

Eyüpsultan'da asker eğlencesin sırasında uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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