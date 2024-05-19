Bursa’da eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden eski eşini bıçaklayıp kaçtı

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içinde yığılan Sevda Ç.'nin komşuları yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması çalışmaları sürdürülüyor.