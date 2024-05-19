Bursa'da eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden eski eşini bıçaklayıp kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan Sevda Ç.'ye, eski eşi Sezgin A. barışma teklifinde bulundu. Teklifi reddeden kadın sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklandı ve kanlar içinde kaldı. Olay yerinden kaçan Sezgin A.'yı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Olay, saat 01.30 sıralarında Turgut Alp Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sevda Ç.'nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Bir süre sonra apartmanın önünde gelen Sevda Ç.'nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu. İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., eski eşi Sevda Ç.'yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kanlar içinde yığılan Sevda Ç.'nin komşuları yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması çalışmaları sürdürülüyor.
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