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Trafikte iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Trafikte iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Sultangazi'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgada bir kişinin silahla vurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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