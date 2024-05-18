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Gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı

Sultangazi'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgada bir kişinin silahla vurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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