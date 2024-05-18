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Alanya'da drift yapan sürücüye 128 bin 932 lira ceza kesildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Alanya’da drift yapan sürücüye 128 bin 932 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle aynı gün içinde 4 yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 128 bin 932 lira ceza uygulandı.

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