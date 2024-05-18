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İzmir'de Eline ne geçirdiyse pencereden attı, mahalleli canını zor kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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İzmir’de Eline ne geçirdiyse pencereden attı, mahalleli canını zor kurtardı

İzmir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, oturduğu apartmanın 6’ıncı katındaki balkonundan eline ne geçirdiyse aşağıya attı. İnşaat malzemesi, cam kavanoz gibi birçok eşyayı aşağıya atan ve mahalleliyi canından bezdiren şahıs gözaltına alınırken, canını zor kurtaran komşular duruma isyan etti. Şahıs hakkında ise aynı suçtan 6 kez işlem yapıldığı ortaya çıktı.

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