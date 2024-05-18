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Tır devrildi, onlarca koyun telef oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Tır devrildi, onlarca koyun telef oldu

Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.

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