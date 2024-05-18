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Kum kamyonu traktör ile çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Kum kamyonu traktör ile çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Şanlıurfa’da kum kamyonu ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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