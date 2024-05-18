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Şırnak'ta 60 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Şırnak’ta 60 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu

Şırnak'ta buğday ekili arazide çıkan yangında, yaklaşık 60 dönümlük alan büyük zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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