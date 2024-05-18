Samsun’da sır ölüm! Asansör boşluğunda bulundu

Samsun'da oto elektrik ustası, inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal C.T. (32), arkadaşı Murat Arslan (50) ile birlikte 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında içki içerken Murat'ın tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını ve bir süre sonra gelmeyince aramaya çıktığını belirtti.