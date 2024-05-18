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Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı.

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