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144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanı'nda basına sergilendi.

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